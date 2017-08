Kel Calderón no defendió a su hermano por polémicos mensajes: "Su actitud fue una vergüenza"

14:15 La hija de Raquel Argandoña afirmó que Hernán siempre será sus ojos y su amor hacia él no cambiará jamás, pero que sus dichos "no la representan a ella ni a toda la familia".

La polémica de los mensajes que Hernán Calderón envió a una amiga de Steffi Méndez, sigue sumando comentarios. En la mañana Leo Méndez (hijo) defendió los dichos de su hermana y de paso le mandó un mensaje al hijo de Raquel Argandoña: "Debe ser una lata tremenda aún no salir del clóset". Ahora, Kel Calderón no pudo evitar el tema y al contrario de los que muchos pensarían, ella no defendió a su hermano.

"Mi hermano siempre será mis ojos, y el amor que le tengo no lo va a cambiar nada, pero esta vez su actitud fue una vergüenza, y merece que se le reproche como tal", escribió.

Usando su cuenta de Instagram, Kel publicó una imagen junto a un extenso mensaje donde hace referencia al episodio. Comenzó diciendo que la conversación entre su hermano y una "niña" no se publicó completa y que la discusión había sido mutua. Sin embargo, pese a ello expresó su "total y absoluto reproche a la actitud de Hernán", escribió.

Y continuó: "Nada justifica que se trate mal a una mujer, mucho menos con ese tipo de expresiones y por lo mismo no puedo más que pedir mis más sinceras disculpas tanto a la persona que se vio afectada y también a Steffi, mujeraza a la cual conozco y por quien siento el más grande de los respetos". Kel no dudó en etiquetar a la misma Steffi Méndez en Instagram y confesó que la contactaría por interno.

Los mensajes fueron publicados por la hija de Leo Méndez en las historias de Instagram, donde acusó a Hernán de haberle escrito a una amiga de ella groseros textos, tales como: “Te rei de mi y pa mi que andai a pata hambrienta cu… ajaja mientras que yo choqué un Camaro 2015 y ahora ando en un 2017“, decían parte de ellos.

Kel agregó en su publicación que a nombre de toda la familia, los dichos de Hernán "no nos representan para nada, él ya es un hombre grande no un niño, ya esta en edad para hacerse responsable de sus actos. Yo no me voy a esconder y le pido DISCULPAS a ellas dos y a cualquier otra mujer que pueda haberse sentido afectada con su lectura. Estos actos tienen que condenarse SIEMPRE, vengan de quien vengan, a pesar de que les duela. Que nadie les diga lo contrario".