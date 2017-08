Perla fue madre por segunda vez y compartió fotos de su hijo recién nacido

Perla Ilich , la protagonista del docureality "Perla, tan real como tú" de Canal 13, celebró y compartió con sus seguidores en las redes sociales la llegada de su segundo hijo.

La gitana, que dio a luz a Mateo Isaac el sábado pasado, subió una serie de fotos donde aparece el pequeño recién nacido en la Clínica Las Condes.

Ilich, quien junto a Nino Morales ya tiene una hija llamada Michelle, pasó por varios intentos para ser madre por segunda vez, por lo que la llegada del pequeño fue muy celebrada por ella, por su familia y por sus seguidores en las redes sociales.

"De verdad estamos muy felices. Después de mi hija, pasaron como cuatro años en que los doctores me decían que no podría tener hijos. Lo dejé todo en manos de Dios, no porque no me guste la ciencia, si no porque me dejé no más. Confié y él me dio este hermoso regalo", afirmó al diario La Cuarta.