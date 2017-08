Habló la supuesta "tercera en discordia" entre Pampita y Juan Mónaco: "Me sentí humillada"

La modelo argentina Fiorella Balbi, quien supuestamente es la "tercera en discordia" en la relación entre el extenista Juan "Pico" Mónaco y Carolina "Pampita" Ardohain , rompió su silencio y afirmó que el deportista retirado se propasó con ella.

La entrenadora de crossfit y panelista de "Más tarde imposible" de C5N aseguró que el actual novio de la ex pareja de Benjamín Vicuña se acercó a ella cuando ambos estaban en el camarín de una productora, donde fueron presentados por Joaquín "Pollo" Álvarez.

"Yo fui invitada al programa de Guido Kaczka y estábamos todos juntos esperando a que nos maquillen. El Pollo me invitó a pasar a la sala de al lado de maquillaje, donde había más personas. Entre ellas, Pico", explicó Balbi en el programa "Confrontados", según lo consignado por PrimiciasYa.

"Llega el Pollo y le dice a Pico 'mirá que linda es mi amiga' y Mónaco empezó a decirme 'que hermosa que sos, morocha estás re buena, me re calientan tus tatuajes, pasame tu teléfono, tu Instagram', así sin filtro. Todos escuchaban lo que decía", continuó.

"En un momento se agarra su miembro y dice 'me calientan tus tatuajes'. Me sentí humillada", dijo, agregando que "lo que me detonó fue que me dijera 'bajate los pantalones para mostrarme los tatuajes de la cola'".

Balbi afirmó que tiene testigos que confirmarían su versión y que ya inició acciones legales contra Mónaco.

La información sobre el encuentro entre el extenista y la modelo fue publicada en Chile por el programa "Intrusos" de La Red y tuvo repercusión entre los medios trasandinos, que hablaban de una supuesta infidelidad.

Durante el fin de semana, Mónaco negó los hechos expresó su molestia contra lo medios que difundieron el rumor. Pampita también se sumó al rechazo y afirmó que siente confianza con su actual pareja.