Loreto Aravena fue víctima de un lanzazo en Providencia

La actriz Loreto Aravena sufrió un lanzazo en plena comuna de Providencia.

Ayer dos delincuentes le robaron su celular en las fueras del hotel Park Plaza Santiago, el que se había autoregalado para su cumpleaños, el pasado sábado.

"Me lo quitaron de las manos 2 personas en moto una scooter, uno de ellos con mochila y chaqueta negra y otro con chaqueta café, casco blanco", contó a través de Twitter.

También criticó la falta de voluntad para ayudar a identificar a los delincuentes. "Increíble que estando en grabación dentro del hotel #ParkPlazaSantiago no puedan mostrarle las cámaras a carabineros donde se ve el robo".

"Puto protocolo, hay que pasar por Fiscalía para que el hotel #ParkPlazaSantiago muestre las cámaras con el robo, para ver patente de moto!", se quejó.

En Instagram, también alegó que pese a que "el Find My IPhone encuentra el punto exacto donde está encendido el teléfono, no puedes hacer nada por qué no se puede allanar un cité en Recoleta sin una orden...".

Finalmente, reflexionó: "Ahora me desvelo y me pongo a pensar en la desigualdad social en la delincuencia, en la falta de oportunidades y en que no hay que tener amor por lo material por qué todo va y viene...".