Panel de Muy Buenos Días en picada contra Martín Cárcamo: "Es el 'amarrete natural' de la tv"

En "Muy Buenos Días" volvieron a la espacio de la farándula con todo, como dice el dicho: "sin pelos en la lengua". En el matinal presentaron el ránking de los famosos más tacaños en donde Martín Cárcamo lideraba la lista, la que también era completada por José Miguel Viñuela y Rafael Araneda.

Fue el panelista Luis Sandoval quien abrió la discusión apuntando al animador de Bienvenidos de Canal 13, exrostro también de TVN, "este es un animador de primera línea, que usted lo ve en comerciales, conocido como el 'amarrete natural de la televisión'. Martín Cárcamo sería demasiado amarrete. Porque dicen que en su programa regala autos, televisores, pero todo sería por canje, no de su bolsillo".

Y como Rafael Araneda y Cárcamo estuvieron en el cumpleaños de Diana Bolocco, comenzaron las comparaciones y el interrogatorio apuntado al marido de la animadora, Cristián Sánchez, que forma parte del panel de Muy buenos días.

"¿Qué le regalaron a Diana? ¿Quién fue el menos cagado? ¿El Rafa Araneda o Martín Cárcamo en el minuto de regalar?”, dijo Macarena Tondreau.

Sánchez confesó, "¿el regalo del Rafa? una cartera preciosa de Soy Luna. Muy linda. En serio… Muy buen regalo” y en cuanto a Cárcamo: "Es un regalo que, hasta el momento, no lo he entendido. Es rarísimo, pero es una especie de mueble para poner revistas, diría yo, cartas y papeles sobre el escritorio. Eso. Pero bonito”.

Marcelo Arismendi quiso salir al rescate de 'rubio natural', pero no lo arregló mucho finalmente. “Esta vez voy a defender a Martín. Porque la última vez que estuve en un carrete donde se rajó, fue en la época de Pasiones. Ahí se rajó con comida peruana, espectacular. No lo quiero pelar, pero salí con hambre”, dijo.

Entre tallas, también dijeron que Cárcamo y Bolocco estuvieron en un asado de Vértigo, donde ella "regaló la moto y él un paño de cocina".

José Miguel Viñuela estuvo entre los nombrados, pero se llevó la parte más suave. Tondreau afirmó que el exanimador de Mekano en una oportunidad invitó a todos a comer pero como llegaron unas 60 personas, al momento de pagar y llenar el cheque, dijo "¿pueden pagar ustedes?”.

Y el animador del Festival de Viña, Rafael Araneda, no quedó muy bien parado tampoco por los dichos del panel de TVN, quienes lo acusaron de no dar propinas en restaurantes, no dar monedas a quienes limpian su parabrisas en las esquinas y que "nunca se pone con los asados" que él mismo propone.