Titi García Huidobro se enojó: "El Pato no le debe un peso a nadie"

Patricio Torres denunció a su exnuera por acoso, hostigamiento y amenazas, luego que le exigiera al actor el pago de la pensión alimenticia de su nieto de 18 años. Tras la polémica, la esposa del locutor radial no fue indiferente y lo defendió.

"El 'Pato' no le debe un peso a nadie", afirmó Francisca (Titi) García-Huidobro a Intrusos . Consultada por las supuestas amenazas contra los hijos del matrimonio por Paloma Barra si no hace efectivo el pago del dinero, la locutora fue enfática. "Si ella hace algo así, entonces que no hable de ser buena madre, porque si toca a mis hijos entonces es otro tema", aclaró.

Paloma Barra tuvo una relación con el hijo de Patricio Torres. Hace días se dirige hasta el trabajo del actor para demandar mediante un parlante lo que sería el dinero que le debe su hijo. Sin embargo, el mismo actor dijo que la pensión alimenticia estaría siendo dada como corresponde y ella estaría pidiendo otra plata.