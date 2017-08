Demandaron a Usher por contagio de enfermedad de transmisión sexual y seguro lo notificó que no cubrirá eventual pago

16:04 Dos mujeres y un hombre que sostienen haber tenido contacto sexual con el artista solicitan US$ 20 millones debido a que no fueron informados de la enfermedad.

El cantante estadounidense Usher fue demandado por dos mujeres y un hombre que reclaman haber mantenido contactos sexuales con él y que no fueron advertidos de que portaba el virus del herpes simple de tipo 2, que se contagia por dicha vía y que causa el herpes genital.

Según las publicaciones de la prensa estadounidense, la demanda fue interpuesta pues el artista habría ocultado la enfermedad venérea, y existiría el antecedente de un casos anterior en el que Usher debió compensar a una mujer infectada con el virus.

De acuerdo con TMZ , sólo Quantasia Sharpton, una de las demandantes ha aceptado hablar respecto de la acción judicial y dio una conferencia de prensa junto a la abogada Lisa Bloom, quien representa a todos los demandantes.

Las dos mujeres y el hombre que acusan al artista, sostienen tener estrés, depresión y ansiedad desde que conocieron del contagio de la enfermedad de transmisión sexual.

El mismo medio, además, indicó que la compañía aseguradora del artista, lo notificó de que no cubrirá los US$ 20 millones que solicitan los demandantes, en caso de que pierda el juicio, pues la poliza no cubre enfermedades de transmisión sexual.