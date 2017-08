Givens contó que "un empresario me persiguió bastante tiempo para intimar"

12:40 El músico y ex chico reality dijo que "me ofreció viajes, departamento, auto, para que mantuviera algo con él".

El músico haitiano Givens contó que fue acosado por un hombre, quien incluso le ofreció dinero para intimar.

"Un empresario bien establecido, de muy buen pasar, padre de familia, me ofreció viajes, departamento, auto, dinero para que mantuviera algo con él", dijo al matinal Hola Chile de La Red.

"Me persiguió bastante tiempo (...) Me decía 'tú no necesitaba trabajar'. Me mandabas fotos, consiguió mi número", agregó.

El joven, que se nacionalizó chileno, dijo que "le hablé claro y fuerte. No soy homofóbico, soy hétero, pero se me respeta mi posición".

Givens también reveló que una mujer le ofreció $5 millones para tener un hijo suyo, sin que tuviera que hacerse cargo de él.

"No he aceptado dinero por sexo. No va conmigo", cerró.