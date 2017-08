Steffi Méndez reveló los detalles de su funa al hijo de Raquel Argandoña

Luego de que “Kel” Calderón, salió a criticar los groseros mensajes de texto de su hermano Hernán a una joven, Steffi Méndez, hija del cantante DJ Méndez, quien fue quien publicó los textos -los que iban dirigidos a una amiga suya-, contó por completo la historia que la llevó a publicar los pantallazos en su cuenta de Instargram.

En el programa Intrusos de La Red, la participante de “Los Méndez” recordó que subió un video a internet preguntando por los dichos de Hernán Calderon Jr. sobre su hermano Leo Méndez (Calderón, durante la semana pasada criticó al joven por usar maquillaje y vestirse con tacones en las redes sociales).

“Yo estaba durmiendo una siesta y mne acuerdo que desperté y estaban todos… ‘’oye, mira lo que dijo el Nano’ y no se que”, recordó Steffi Méndez.

La joven, además narró que “entonces mi amiga (la receptora de los mensajes de Calderón) me dijo ‘le voy a escribir a Nano y le voy a decir que no se le olvide que él también cometió un error y que no es nadie para tirar comentarios homofóbicos”.

La amiga, con posterioridad le aviso de la respuesta de Calderón Argandoña por medio de un pantallazo.

“La gente me respondió los videos diciendo que Nano siempre le ha tirado comentarios homofóbicos a mi hermano, incluso le ha deseado la muerte” dijo Steffi Méndez, quien además sostuvo que “más que por su homofobia, lo saqué porque su forma de tratar a las mujeres no me parece”.

Sobre el resultado de su “funa” a Calderón, la hija de DJ Méndez dijo que “la gente se ha encargado de ponerlo en su lugar, más allá de acciones legales, denuncias y cosas así”.