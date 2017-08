Scarleth Cárdenas presentó a su pareja y contó su historia de amor: "Tenemos una familia preciosa"

La periodista Scarleth Cárdenas presentó a la mujer que le cambió la vida y con quien firmó el Acuerdo de Unión Civil (AUC) , formando además una familia con dos hijos.

Se trata de la sicóloga Maribel Corcuera, quien nunca había aparecido en los medios de comunicación hablado de su historia de amor con la comunicadora, y que rompió su silencio en el número de la revista Caras que aparecerá el viernes.

Cárdenas y Corcuera son parte de la portada de la publicación, en donde ambas comentaron su presente y su consolidada relación. "Tenemos una familia preciosa", señaló el texto, que tuvo un adelanto durante este miércoles.

La sicóloga inició su relación con la ex TVN en 2015, cuando estaba en pleno proceso de separación de su segundo matrimonio. “Me sentía muy sola. Mi ex marido me aislaba, y yo caí en ese juego. Ni siquiera tenía una vida con él. Hasta que un día dije no puedo estar así, ¡tengo que recuperar mis redes de apoyo!”, afirmó.

Scarleth, por su parte, reconoció que el vínculo que surgió en medio de este proceso fue escalando más allá, llegando al amor de manera rápida. "Me descubrí haciendo cosas que jamás había hecho. Ahí me di cuenta de que la amistad había cambiado", expresó.

La sicóloga, que nunca antes había estado ni se había fijado en una mujer, lejos de alarmarse ante esa posibilidad, pensó que su amiga tenía razón. “Por mi profesión, tengo claro que el ser humano es por naturaleza bisexual. Uno se siente atraído por la persona, más allá de su género. Quizá me lo cuestioné, pero jamás me detuve a pensar qué hacer. Dejé que las cosas fluyeran para ver qué ocurría. Hombre o mujer, ¡me habría enamorado igual!”, expresó Maribel.

La periodista también reconoció que durante su etapa escolar pololeó con hombres, pero un poco antes de cumplir los 30 se enamoró de una mujer.

Por lo que le ha dejado esta relación, la conductora de radio Bío Bío y de los canales regionales de Arcatel y del Senado dijo que le molestaba la intromisión de los medios, pero más allá de eso, estaba feliz de compartir su amor con Corcuera.

"¡Qué me iba a cuestionar lo que diría la gente, si lo que sentía por ella era fuertísimo! Si algo tengo en la vida son habilidades sociales, y al que le gusta bien, y al que no, ¡también! En esto uno no daña a nadie”, sentenció.