Scarleth Cárdenas pidió respeto a quienes no están de acuerdo con su relación con Maribel Corcuera

La periodista Scarleth Cárdenas pidió respeto a quienes no están de acuerdo con su relación con la psicóloga Maribel Corcuera.

"Le dije a los niños, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con la vida que llevamos y a esa gente quiero pedirle que nos respete", dijo en el matinal de Mega, "Mucho Gusto".

"A todas esas personas que escriben, quiero decirles que el que conoce la felicidad sabe que vive tan alto, que estas cosas malas ni siquiera nos alcanzan", agregó.

La profesional contó que los dos hijos de Corcuera son "los grandes impulsores" de que hayan contraído el Acuerdo de Unión Civil.

Cárdenas comentó que nunca pensó en ser mamá. "Cuando los conocí me descubrí haciéndoles cariño, haciendo tareas, siendo estricta también, enseñando (...) Les dijimos: 'si tener una mamá es lindo, imagínense lo que es tener dos'".

Para la psicóloga, contarle a sus hijos no fue problema. "Desde el día uno fue con absoluta normalidad, fue surgiendo naturalmente".

Corcuera recordó que cuando conoció a la periodista "estaba en un periodo muy triste, muy aislada, y cuando apareció ella se iluminó todo".

"Nunca me había sentido atraída por una mujer. Una amiga de la universidad me dijo 'cómo no te das cuenta de lo que tienes al lado'. No hubo un segundo en que yo dijera 'esto no me puede ocurrir a mi'", aseguró.

La pareja de Cárdenas sostuvo que "sentí que era un regalo de la vida. A veces uno se cierra a posibilidades y no se da cuenta de quiénes se te cruzan en el camino, por tantas etiquetas que hay en el mundo".