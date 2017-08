Ex de Paula Bolatti fue acogido por amigo del reality y no descartó retomar la relación

Para el español Alex Consejo, la ruptura de su relación sentimental con la modelo argentina Paula Bolatti, le significó además tener que abandonar el departamento de la trasandina y tener que buscar un nuevo hogar.

Según contó a La Estrella de Valparaíso, el español encontró donde quedarse en forma temporal: “de momento, estoy quedándome en la casa de Abraham (García). Él me ha acogido, es un buen colega mío”.

Consejo, quien también tuvo una relación sentimental con Oriana Marzoli contó de su temporal estadía en la casa de su ex compañero de encierro que “somos los dos españoles, los dos de la misma ciudad y de la misma calle. Congeniamos súper bien y, al salir del reality se mantuvo esa amistad”. Además confidenció que ambos pretenden estrenar un canal de YouTube.

La ex pareja de Paula Bolatti, además, no descartó retomar su relación con la trasandina, “De momento no hemos vuelto, pero estamos otra vez en contacto, conversando. Sigue ahí el cariño, obviamente nos queremos. El amor y la atracción nunca se ha ido. No cierro ninguna puerta”.