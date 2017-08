[VIDEOS] Detuvieron a hombre dispuesto a abordar a Britney Spears en un concierto en Las Vegas

Britney Spears pasó un gran susto cuando protagonizaba un show en Las Vegas. En medio de su presentación, "Piece of me" ella terminó de cantar "Till the World Ends" cuando sus guardaespaldas subieron al escenario y detuvieron a un hombre que iba hacia ella por la parte trasera.

La cantante no se dio cuenta de inmediato de lo que pasaba sino hasta que los bailarines pararon y se formó un gran tumulto arriba del escenario. "¿Qué está pasando? dijo la estrella del pop sin sospechar nada. Los guardias la sacaron del lugar y el show debió ser cancelado de inmediato.

Según la policía de Las Vegas el hombre que saltó al escenario se enfrentará a un cargo por violación. Fue identificado como Jesse Webb de 37 años. Fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Clark.

This is the guy that ran into the stage last night. He has been arrested, thankfully. We hope you're okay @britneyspears ??? pic.twitter.com/EUP24Juf8F