Las deslenguadas confesiones de Patricia Maldonado y su vida sexual

La cantante y panelista del matinal " Mucho Gusto ", Patricia Maldonado , estuvo en el programa de confesiones de CHV, "El Cubo", donde abordó, sin pelos en la lengua, su relación con su marido, Jorge Pino, donde se extendió en el área sexual.

Si bien pasados los 60 años ya no hacen el amor con la frecuencia del inicio, "donde éramos matiné, vermú y noche", sí confesó que tiene una vida sexual plena y que se debe al amor que se profesan y sobre todo a la aceptación de sus cuerpos: "o. Yo ya no soy la de 36 años y él no es el de 36", comentó agregando que no han dejado de gustarse.

¿Frecuencia?, quedamos bien para el otro mes. Es con películas pornográficas, sí. Con juguetes... de todo (...) Qué tiene de malo si él me ama y yo lo amo. Tenemos una pieza 99 metros cuadrados (...)",

Consultada acerca de si haría un trío, fue tajante: "Ni cagando con otra persona". Tampoco es amiga de las pastillas azules: "Me niego a los estimulantes, me dan miedo", dijo explicando que se imaginaba que su marido podía morir en el acto.

Maldonado también, con quien su marido habría salido bastante cuando fue empresario nocturno. "Voy a decir algo y con eso cierro el capítulo. Tengo la peor opinión, la peor opinión, de Miguel Piñera". En el programa mostraron una pelea de ambos donde Piñera le enrostraba a la "Maldo" que era él quien había "secuestrado" a su marido por 20 días hace 30 años.

El episodio lo ha contado varias veces la cantante: su hijo mayor tenía un mes y medio de vida cuando su marido se levantó en la noche diciendo que tenía que ir a cerrar su local. ¿Qué pasó?y volvió como si nada. Su explicación fue de antología: dijo que lo habían. Maldonado dijo que ella sabe que se fue a un carrete donde pasó de todo y que hasta el día de hoy se lo cobra.

Patricia Maldonado sobre Miguel Negro Piñera: "Tengo la peor opinión de Miguel Piñera, es todo lo que voy a decir, la peor" #ElCuboCHVpic.twitter.com/wd8iDELAlo — El Cubo (@elcubochv) 11 de agosto de 2017

Reconocida defensora de Augusto Pinochet, Maldonado aseguró queYo lo quiero mucho al viejo, le tengo mucha admiración".

Pese a que lamentó los crímenes que ocurrieron bajo su régimen añadió que "lo lamento profundamente, pero eso no va a hacer cambiar mi opinión".

Sobre los temas financieros que se dieron a concoer tras su muerte, comentó: "Yo lo conocí personalmente: no me consta si desbancó o no desbancó, si robó o no robó".