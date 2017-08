Sarah Michelle Gellar se quejó del mal trato que recibió de parte de trabajadores de aerolínea en Perú

La actriz Sarah Michelle Gellar, conocida por protagonizar la serie "Buffy, la Cazavampiros", tuvo una mala experiencia tras terminar sus vacaciones en Perú.

La joven denunció a través de sus redes sociales que los trabajadores de Latam Airlines la trataron mal, luego que perdiera su vuelo, pese a haber llegado con anticipación.

"Habría sido un viaje perfecto, a excepción de una experiencia desafortunada con Latam Airlines en Lima. Como extranjeros en un país con un idioma diferente, esperas que el personal de la aerolínea sea lo más útil y al menos amable. Este no fue el caso. Nunca me han hablado de una manera tan irrespetuosa y condescendiente", se quejó en Facebook.

"Como alguien que viaja a menudo, me esfuerzo aún más por ser respetuosa con la gente que intenta hacer su trabajo. Lamentablemente, perdimos nuestro vuelo (y todavía creo que no fue nuestra culpa ya que nos registramos media hora antes y nos dijeron que nuestra puerta cambió). Pero incluso si hubiera sido nuestra culpa (no lo fue) cuando pedí ayuda para encontrar nuestro equipaje y cómo conseguir nuevos vuelos fuimos groseramente despedidos", agregó.

La aerolínea salió a pedir disculpas a la artista.

"Al momento nos encontramos investigando lo ocurrido con todas las áreas involucradas. En paralelo, hemos tomado todas las medidas correctivas a nuestro alcance", dijeron.

La empresa agregó que "sin perjuicio de lo anterior, estamos tomando contacto con la pasajera para ofrecerle nuestras disculpas ante la experiencia descrita, comprometiéndonos en todo caso, a mejorar nuestros canales de comunicación en el aeropuerto. Ello sobre todo ante eventos de último minuto que puedan generar retraso en la presentación de los pasajeros al Gate, como claramente lo sería el cambio de puertas de embarque que ella señala, lo cual es dispuesto por la autoridad del aeropuerto".