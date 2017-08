René O’Ryan contó que le dieron un año de vida por su cáncer

René O’Ryan, el recordado instructor del reality "Pelotón" de TVN, contó de su sombrío pronóstico del cáncer que le detectaron hace algún tiempo , el que le dió una sobrevida de tan solo un año.

En una entrevista al matinal "Bienvenidos", el ex infante de fragata de 51 años habló de cómo sus problemas estomacales se fueron complicando, terminando en el diagnóstico de la enfermedad, la que dio a conocer en julio pasado.

"Cuando comenzaron las primeras molestias yo estaba en la mejor etapa de mi vida, venía llegando de Europa con mi esposa y mi hijo. Ahí partieron las molestias que eran tarde, mal y nunca, y se daban cuando comía carne. Yo sentía cómo transitaba hacía el estómago, después se hicieron más continúas, hasta que un día dije, ‘la carne me está haciendo mal. Para con la carne’. Después en un viaje a Perú con un amigo, me dio con el arroz, así que llegando a Chile fui al doctor", contó.

O’Ryan afirmó que luego de una serie de exámenes supo que se trataba de un cáncer en etapa 4. "El shock duró 10 minutos en mi caso. Mi esposa se quebró y mi hijo me acarició. Y yo les dije 'perdón, aquí nadie está muerto, doy gracias a Dios que lo tenga yo y no la gente que estimo, estoy preparado para esto y empecemos la aventura", afirmó.

Por su tratamiento, el instructor afirmó que en un principio las "disfrutaba" y no sentía dolor, pero luego sufrió varios problemas por no poder comer.

"Vino cuando terminó la terapia, terminó la radio, terminó la quimio. Y pasaron cuatro días. Iba a tomar agua, y no podía tomar agua, porque era como si me estuviera entrando ácido. Sentía cómo me quemaba. Y me revolcaba del dolor. Y dije ‘guau, aquí si estoy sufriendo lo que es tener cáncer’. Y como no podía tomar agua, tampoco podía comer. Entonces dije ‘bueno, esto va a durar una semana y media’. Dejé de tomar agua, dejé de comer. Tuve siete días sin tomar agua. Te lo juro. Siete días. Yo no hacía deporte. Trataba de no gastar energías. Me deshidraté el último día. M tuvieron que llevar a la clínica. Me tuvieron que hidratar. Dos litros altiro. Y me dijeron ‘René, acá vamos a tener que hacer algo, porque no puede seguir con este régimen tuyo de no comer", señaló.

Con el tiempo las cosas se fueron complicando hasta que el 15 de junio le dieron un próstico demoledor. "Ahí me dicen ‘ya no hay solución para tu cáncer. No lo podemos eliminar. Lo único que podemos en contenerlo y eso es quimio’. Y tu sobrevida es de un año. Y ahí vi por segunda vez a Marta (su esposa) quebrarse. Yo lo tomé como se toma todo, como lo tomé antes frío. ‘Le gané a uno, en poco tiempo. Hay que volver a ganar’. Y debo reconocer que este diagnóstico que te dan es sin anestesia. Entonces, contamina tu entorno. No lo acepta. Yo tengo la capacidad de cargar a una persona. Dos, tres o cuatro, no. Entonces, contamina tus relaciones. ‘Necesito focalizarme en este nuevo panorama, mucho más crudo, pero no invencible".

A pesar de este mal panorama, O’Ryan afirmó que no dejará de luchar. "El cáncer se gana, pero con actitud", sentenció.