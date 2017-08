Negro Piñera le respondió a Paty Maldonado: "Voy a llamar a mis amigas marcianas y le voy a raptar el marido de nuevo"

El empresario nocturno Miguel "Negro" Piñera respondió a los dichos de la panelista de "Mucho Gusto" Patricia Maldonado , quien ayer en la emisión del programa "El Cubo" de Chilevisión afirmó que tenía "la peor opinión" de él.

Durante su entrevista, la cantante repasó al hermano del candidato presidencial de Chile Vamos. “Yo tengo la peor opinión de Miguel Piñera, es todo lo que te voy a decir (…) ¿Me podí sacar esa hueá de foto que tení ahí?", dijo la "Maldo" mientras aparecía la imagen de Piñera en el estudio.

En el programa se mostró un video donde se ve a Maldonado discutiendo con el "Negro", en una disputa se remontaría a la época en que Jorge Pino, marido de Patricia, habría sido "raptado" por el rey de la noche.

"Mi marido me dijo vieja, tengo que ir al negocio, se levantó y no volvió más el pelotudo, se fue entre 20 y 25 días", afirmó la artista, agregando que "apareció como si nada hubiera pasado, sabía que estaba bien, sabía que estaba farreando".

En conversación con La Cuarta , Piñera dijo no entender los ataques de Paty, aunque se tomó todo con humor, recordando el mito de la desaparición de Pino por un supuesto rapto de un ovni.

"Para mí no es tema. Me parece insolente, uno no puede faltar el respeto, yo la trato de señora Maldonado (…) Le mando a decir a la señora Maldonado que no me ataque más, que si sigue voy a sacar mi platillo volador, voy a llamar a mis amigas marcianas y le voy a raptar el marido de nuevo", expresó.

El "Negro" también recordó que cuando realizaron la obra “Los Indomables” (2012), donde estaba Giancarlo Petaccia, Claudio Valenzuela, Claudio Reyes y Javier Miranda, hubo algunos problemas económicos con Maldonado.