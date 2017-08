Sinead O'Connor afirmó que recibió atención médica tras polémico video: "Gracias por todo el amor"

Luego que Sinead O'Connor publicara un video donde confirmó sus tendencias suicidas y un profunda depresión, la cantante dijo que recibió atención médica en el Hackensack University Medical Center de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En un nuevo post, la irlandesa dijo que estaba muy bien. "Gracias por todo el amor. Estoy en un maravilloso hospital, los doctores me mantuvieron porque estaban preocupados de que estuviera sola. Las únicas enfermedades mentales que sufro son trastorno de estrés post traumático y depresión (...) Me quitaron los medicamentos hace dos semanas y por eso me enfermé".

Ella había aclarado antes que en 2003 fue diagnosticada de trastorno bipolar por primera vez. A pesar que comienza el video diciendo que la única persona que tiene es su doctor, en esta publicación, agregó que "tengo buenas personas a mi alrededor y nunca más me sentiré sola. Mi misión a partir de ahora será dedicar mi vida a la abolición del estigma hacia los enfermos mentales y en particular a la abolición del abandono de los enfermos mentales por parte de sus familias".

Aseguró que volvió a ingerir medicamentos para controlar sus problemas mentales y que dicho control la tenía sonriendo. "Cada día soy más yo y veo cómo el sol está subiendo más".

En el mismo escrito, O'Connor dijo que la enviarán a una comunidad donde las personas han sobrevivido a la violencia doméstica. "El hecho es que yo soy una víctima de esa violencia doméstica, del abuso y estaba demasiado avergonzada para admitirlo. Por eso ellos me mantienen en este hermoso y amado hospital hasta que encuentren la comunidad correcta".

Antes de finalizar, reconoció que había despedido a su mánager "fraudulento" Bruce Garfield y ahora contrató a una mujer para ese cargo, además de una abogada que se encargará de mandar a la cárcel a Garfield, "por todos los artistas muertos que fueron defraudados".