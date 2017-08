Taxista indiscreto reveló detalles del paseo de Alexis y Mayte Rodríguez por París

Jean Daniel Owona es el taxista que el fin de semana subió un video de Alexis Sánchez y su polola, la actriz Mayte Rodríguez, paseando por París y subió fotos y videos a redes sociales, donde se ve a ambos en la capital francesa.

La estadía de Alexis en Francia encendió las alarmas en el fútbol inglés, por una eventual negociación del delantero con el Paris Saint Germain, pero no fue el indiscreto taxista, sino el propio futbolista quien dio luces de su estadía en París, debido a la geolocalización de su cuenta de Twitter.

En declaraciones al diario sensacionalista The Sun de Inglaterra, Owona dijo que “el sábado los recogí (a Sánchez y Rodríguez) en la zona de Trocadero. Estaban en un famoso restaurante. Supe que era Alexis porque un hombre del restaurante en los estacionamientos me lo dijo”.

Tras recoger a la pareja, Owona contó que realizaron un tour por París. “Querían ir a tomarse fotos en la torre Eiffel, se bajaron del taxi y ahí me puse de pie al lado de mi coche y con el zoom los grabé”.

También contó que la actriz le pidió que subiera el volumen de la radio cuando sonó Eminem en la radio y que además pasearon por el Puente Alexandre III, Les Invalides, la Plaza de la Concordia y la torre Eiffel”.

On me dit que M. Et Mme @Alexis_Sanchez ont choisi @PSG_inside (en tout cas je leur ai bien vendu @Paris#kisstoureiffelpic.twitter.com/2PLFDFjWrB