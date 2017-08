Annabelle 2 dominó la taquilla estadounidense: el jueves se estrena en Chile

El filme de terror "Annabelle: Creation" dominó la taquilla estadounidense de este fin de semana al lograr 35 millones de dólares en su desembarco en los cines, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Tras "El Conjuro" (2013), "Annabelle" (2014) y "El Conjuro 2" (2016), "Anabelle: La creación" es la nueva película de esta saga de terror que en esta ocasión protagoniza la mexicana Stephanie Sigman bajo la dirección de David F. Sandberg.

La cinta relata la historia de una monja y un grupo de niñas sin hogar que llegan a la casa de un matrimonio que años atrás sufrió la pérdida de su única hija.

Annabelle 2 cuenta con las actuaciones de Talitha Bateman (La quinta ola), Stephanie Sigman (Narcos), Lulu Wilson (Ouija 2), Philippa Anne Coulthard (Después de la oscuridad), etc.

Este próximo jueves la película de Warner Bros será estrenada en nuestro país, donde se espera que llene las salas de cine al igual como lo hizo en Estados Unidos.

