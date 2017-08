Gonzalo Cáceres: “Juan Gabriel me invitó a su dormitorio”

Gonzalo Cáceres reapareció en televisión y fiel a su estilo contó anécdotas de su vida como maquillador, donde reconoció que Juan Gabriel lo invitó a pasar una noche con él, pero lo rechazó. Además agregó que “se enamora del intelecto de los hombres”, dijo que “Augusto Pinochet me regalaba perfumes” y que maquilló a Fidel Castro.

Cáceres fue invitado al programa “Mentiras Verdaderas” de La Red y comentó la oportunidad que compartió con el fallecido astro mexicano, Juan Gabriel. El Divo de Juárez le llamó la atención sus anillos y le pidió algunos, ahí comenzó el fugaz coqueteo que terminó en una invitación del cantante: “Juan Gabriel me invitó a su dormitorio”.

Sin embargo, el ex esposo de Sarita Vásquez se negó a acompañarlo aquella noche, “porque no era mi tipo”. Para el maquillador lo que le enamora de los hombres es su intelecto, por lo que el cantante no caía era su gusto.

Por otra parte confesó que “Augusto Pinochet me regalaba perfumes” y que maquilló al Fidel Castro, del cual reconoció que era “muy caballero” y le dijo en su cara que “tenía la embarrada en la isla”. El fallecido líder de la Revolución Cubana le agradeció su honestidad, según Gonzalo Cáceres.