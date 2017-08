Google confundió a Beyoncé con Frida Kahlo

El famoso buscador Google confundió a la cantante Beyoncé con la pintora mexicana Frida Kahlo.

Los usuarios advirtieron del error cuando buscaban "pintores famosos" o "Frida Kahlo" y lo viralizaron a través de las redes sociales.

why is beyoncé the very first picture under frida kahlo on google... bye pic.twitter.com/4ahVGPd5Bd