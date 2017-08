Así lucirá Emma Stone en su nuevo personaje para una serie de Netflix

La reconocida actriz Emma Stone sorprendió a todos los fanáticos con su nuevo look para personificar a una paciente psiquiátrica en la nueva serie de Netflix, Maniac.

La producción también cuenta con la actuación de Jonah Hill, con quien ya firmó la primera temporada que tiene diez capítulos.

Para la serie dirigida por Cary Fukunaga (True Detective), Stone debió teñirse el cabello rubio dejando de lado su característica melena pelirroja.

"Maniac" es una comedia negra que se basa en un hombre que vive en un mundo de fantasía dentro de su cabeza, pero en realidad está atrapado en un hospital psiquiátrico. Tanto Hill como Stone, son pacientes del recinto.

