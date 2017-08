¿Duelo de juezas?: Macarena Venegas y Carmen Gloria Arroyo serían candidatas a diputada por el mismo distrito

Las abogadas Macarena Venegas y Carmen Gloria Arroyo, conocidas por su rol de "juezas" en programas de televisión, estarían siendo tentadas para iniciar carreras parlamentarias, donde se enfrentarían entre sí por el mismo distrito.

Según el programa "Intrusos" , la panelista de "Bienvenidos" de Canal 13 y la conductora de "La Jueza" de Chilevisión, postularían por un escaño a la Cámara de Diputados el distrito 12, que comprende las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo.

En el caso de Venegas hay dos partidos que le han ofrecido ir como independiente, mientras que Arroyo competiría con el apoyo de la UDI.

"La verdad es que no es la primera vez que me lo proponen. Me llena de orgullo que tenga confianza en mis aptitudes, en el interés por el servicio publico", señaló la ex conductora de "Veredicto" al programa farandulero.

Venegas agregó que "puede ser una carrera en el tiempo en que la política está tan a mal traer, que está tan desacreditada. Creo que uno puede ser un aporte distinto, donde además me sirve mucho en el Parlamento el hecho de ser abogada. Por lo tanto creo que puede ser una bonita opción".

De concretarse estas alternativas, Venegas y Arroyo se sumarían a otros rostros televisivos que se presentarían por el mismo distrito, como el caso del ex modelo Patricio Laguna, que iría por la UDI, y la periodista Pamela Jiles , que buscará un cupo por el Frente Amplio con el respaldo del Partido Humanista.

El nuevo distrito 12 unió dos antiguas zonas electorales de la zona sur oriente de Santiago. Por la Nueva Mayoría se presentarán a la reelección la diputada comunista Camila Vallejo y el socialista Osvaldo Andrade. En Chile Vamos solo se repostularía el RN Leopoldo Pérez, ya que el UDI Gustavo Hasbún irá por una candidatura senatorial a La Araucanía.