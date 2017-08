Chris Brown confesó cómo fue la noche en la que agredió a Rihanna

17:59 El cantante entregó brutales detalles de la golpiza en contra de su ex pareja, por la que fue condenado a cinco años de libertad condicional y a 180 días de trabajo comunitario.

El cantante Chris Brown entregó brutales detalles de cómo fue la noche en que agredió a su ex pareja, Rihanna, en un hecho ocurrido en 2009 y por el que fue condenado a cinco años de libertad condicional y a 180 días de trabajo comunitario.

Según lo narrado en su documental, el artista afirmó que todo comenzó cuando él confesó haberle sido infiel. "Ella me odiaba después de eso, lo intenté todo, no le importaba, simplemente no confiaba en mí después de eso. De ahí, simplemente fue cuesta abajo la relación porque había peleas, peleas verbales y peleas físicas", dijo.

Brown también aseguró que hubo un intercambio de golpes entre ambos. "Recuerdo que ella trató de patearme y entonces yo realmente la golpeé con un puño cerrado y le rompí el labio", confesó y añadió que "cuando lo vi estaba en estado de shock, yo me quedé preguntándome ¿por qué la golpeé así?".

"Después comenzó a escupirme sangre en la cara" en lo que era "una verdadera pelea en el auto mientras conducíamos por la calle", contó.

El artista aseguró que el hecho hasta hoy lo persigue. "Me sentí como un puto monstruo. Pensé en el suicidio y en todo eso. No comía, no dormía", aseguró.

La impactante golpiza en contra de barbadense quedó al descubierto en una serie de fotos, en donde ella aparecía con su rostro lleno de moretones y heridas producto de la violenta reacción de su ex. Brown se declaró inocente de un cargo de asalto y de un cargo de hacer amenazas criminales, aunque luego declaró culpable de unos de los delitos y aceptó un acuerdo de 5 años de libertad condicional, trabajo comunitario y terapia psicológica.

La situación judicial del cantante generó indignación entre los movimientos contra la violencia machista, ya que consideraron que los cinco años de libertad condicional que finalmente le otorgaron no eran un castigo suficiente al daño físico y emocional hecho hacia la figura pop.