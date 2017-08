[VIDEO] Daniel Fuenzalida reveló que está separado hace un año: "Se terminó en buenos términos"

Daniel "ex Huevo" Fuenzalida reveló que hace casi un año está separado de Pamela Cifuentes, la mujer que por una década lo acompañó en medio de su proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas.

Durante una entrevista en el programa "Síganme Los Buenos", el conductor de UCV-TV afirmó que mantuvo en reserva su situación personal ya que hace las cosas "piola".

"Ha sido importante, pero ya no estoy con ella. Tengo una buena relación, pero ya no vivimos juntos", afirmó. Fuenzalida agregó que "se terminó en buenos términos, seguimos hasta el día de hoy conversando, en una muy bonita relación".

Por las causas del quiebre, el comunicador explicó que "yo creo que (fue) la pega, el ponerme con mucho emprendimiento, muy poco tiempo".

El "ex Huevo" afirmó que su relación finalizó en buenos términos, y que siguen vinculados de otras maneras. “Sí, (es) una buena mujer, una muy bonita mujer. Yo siempre le he dicho que me acompañó mucho. Hasta el día de hoy nos seguimos acompañando, nos seguimos hablando. Ella me cuenta sus cosas, yo las mías", sentenció.

El animador aseguró que por ahora no está pensando en buscar una nueva pareja. "Incluso me molestan en el Instagram, viste que tengo perritos. Entonces ando solo todo el día con mis perros. Salgo con mi hija", afirmó.