Javiera Suárez y el cáncer durante su embarazo: "Todos los doctores nos dijeron que Pedrito no iba a nacer"

00:17 La periodista habló de su enfermedad y de las complicaciones que sufrió al esperar a su hijo. "No era de mala onda, es que pensaban que me iba a morir a los dos meses", expresó.

La periodista Javiera Suárez (34 años) recordó los complicados momentos que vivió al enfrentar un cáncer en medio del embarazo de su primer hijo, Pedro Milagros , quien nació en octubre de 2016 con solo 30 semanas de gestación.

En una entrevista al programa "El Cubo" de Chilevisión, la conductora reconoció que el equipo médico le dio pocas posibilidades de que su espera llegara a término.

"Todos los doctores nos dijeron que Pedrito no iba a nacer, no por mala onda, pero no. Lo que pasa es que los doctores pensaban que me iba a morir a los dos meses o antes. Si yo de verdad estaba pedida. Tenía metástasis como en ocho partes de los huesos distintas, en el hígado, en el pulmón, en la pechuga", contó.

Suárez relató que "nadie apostó que nacía y nació. Es el primero en el mundo y en estas circunstancias".

"No me hice la típica terapia que se hace la gente con cáncer normal, no por la guagua, sino porque no tenía efecto en el melanoma. A los tres meses y medio me dio hepatitis y tuvimos que cortarlo. Gracias a Dios Pedrito nació a las 30 semanas y prematuro. Todo se ha ido dando para bien. Yo siempre creí que Pedrito iba a nacer", expresó.

Por su enfermedad, que aún sigue tratando, afirmó que "no me voy a morir de cáncer, eso lo tengo claro. Según los estudios este cáncer es muy complicado, no tiene cura, nada, por eso estamos apelando a otro milagro".