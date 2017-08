Melina Figueroa enfrentó un cáncer: "Me salvé de una enfermedad muy dura"

17:44 La ex integrante de "Doble Tentación" se sometió a una complicada cirugía en México, de la que se logró recuperar.

Hace un poco más de un mes la modelo argentina Melina Figueroa fue sometida a una complicada cirugía en México. Hasta ahora no habían muchos detalles de su enfermedad, pero ella misma confirmó que se trató de un cáncer, el que logró superar gracias a tratamientos y cuidados.

A través de su cuenta de Instagram, la ex integrante de "Doble Tentación" entregó un mensaje a sus seguidores, donde habló de cómo ha enfrentado sus problemas de salud.

"Como les conté antes, me opere hace 1mes y medio, subí 7 kilos, no entrene por mucho tiempo. Pero lo más importante, supe descansar. Gracias a DIOS, a mi operación y cuidados al pie de la letra me salve de una enfermedad muy dura (cáncer)", expresó.

Figueroa agregó que "no me atreví a contarlo en su momento pero hoy lo hago para motivarlos de que si se puede lograr todo en la vida, enfrentar momentos duros de salud, soñar, llenarnos de metas, enamorarnos, motivarnos, etc".

"Todo en la vida pasa por algo, y ese algo si te lo permites puede hacerte crecer mucho. Ahora más motivada que nunca me encuentro preparando un gran proyecto para motivar y ayudarlos a ustedes", expresó.

Melina también relató que este no es el primer gran problema que debe enfrentar en su vida, ya que en 2008 sufrió un accidente de tránsito y luego enfrentó los efectos de la anorexia.