[AUDIO] Justin Bieber reventó las redes sociales al publicar “Friends”, su nuevo single

Justin Bieber es un furor de las redes sociales, todo lo que hace es ampliamente comentado y cubierto, debido a la gran cantidad de fans que tiene en todo el mundo, principalmente millennial. Esta vez publicó su nuevo single “Friends” que ya suma casi tres millones de reproducciones.

Bieber compartió un extracto de 30 segundos de su nuevo éxito, producido por Bloddpop, que sería el primer tema de su nuevo disco que sucederá a “Purpose” (2015). El bis de la publicación señala “Can we still be Friends?” (“¿Podemos seguir siendo amigos?”), siguiendo una línea que combina balada y pop electrónico.

New song #Friends out now Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 9:03 PDT

El artista ha recibido más de 51 mil comentarios donde principalmente lo felicitan por su nueva creación y destacaron la canción que, al parecer, va dirigida a una ex novia del músico de 23 años.