Hija de Alejandra Fosalba ganó el segundo lugar en el Elite Model Look: "Soy divertida y perfeccionista"

Dando sus primeros y exitosos pasos en el mundo del modelaje se encuentra Fiona Jaederlund Fosalba, hija de la actriz Alejandra Fosalba, quien durante esta semana ganó el segundo lugar en el Elite Model Look 2017.

La joven de 15 años mide 1,68 metros, cursa primero medio con un promedio 6,7, practica ballet desde los tres años y quiere estudiar medicina.

En una entrevista a LUN , la primera de su carrera, Fiona se mostró agradecida con el lugar que logró en el concurso de moda y belleza. "La verdad es que no esperaba lograr ningún puesto, estaba muy impresionada y agradecida. Nada tiene que detener tus sueños. Da lo mismo si ganas el primer o segundo lugar, tienes que seguir haciendo lo que te gusta", señaló.

Por sus buenos resultados escolares, la adolescente señaló que "la clave siempre ha sido prestar atención porque cuando llegas a la casa tienes que comenzar todo de nuevo y si entiendes en clases se te hace mucho más fácil".

Jaederlund también se describió como "una persona que sabe lo que quiere, dormilona, sana, divertida y perfeccionista. Me gusta hacer cosas con la familia".

Sobre su mamá, que actualmente está en pantalla en la teleserie "La Colombiana" de TVN, Fiona dijo que de ella "lo he heredado todo y lo que no lo he ido heredado de a poco porque ella me ha enseñado muchas cosas, como ser perseverante en la vida, seguir tus sueños, siempre me da consejos ante cualquier problema y ahora sé solucionar sola mis problemas. Y de verdad admiro mucho eso".

La joven dio que a diferencia de su hermana Anya, que salió en la teleserie donde está su madre, no tiene contemplado el camino de la actuación, aunque advirtió que "nunca se sabe".