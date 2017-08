Kika Silva se sinceró: “Claramente aparento ser el estereotipo de cuica”

El cuestionario “#EsDeCuica” somete a saber que tan “cuica” son las chilenas que cumplen ciertos estereotipos característicos de este estrato social. Haber usado frenillos, que la mamá le diga “gorda”, pololos con oblicuos, hacerse una trenza con conchas, son algunas de las cosas que cumple la rostro.

Silva se sometió en Lun a las preguntas, que son 30 en total, donde aseguró que “tuve frenillos, tuve que hacerlo por un tema de la mordida y tenía los dientes un poco chuecos. Cuando chica me hacía una trenza de conchitas en el verano. Ahora no. A mí me gusta el deporte y mi ex pololo sí tenía oblicuos porque, en general, siempre me atraen los hombres a los que les gusta el deporte”.

Continuando con sus repsuestas, se refirió a que “sí me encanta la palta, pero no sé si como todos los días. Como harta. Mi mamá me dice ‘gorda’. Una de las formas que me dice es ‘gorda’”. Su colegio tenía pista de atletismo “pero mi colegio era nuevo y tuvo cuando yo ya era grande y era parte de las atletas”.

Entre otras afirmaciones la panelista del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 aseguró que no consume azúcar, tuvo un chanchito de mascota, aparentar menos años de los que tiene y “sufrir” el mal de la lagartija: “Sí, mi mamá es muy top, guapísima”.