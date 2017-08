El cantante Mike Patton sufrió un accidente automovilístico.

El músico se iba a presentar anoche con su banda Dead Cross en Los Ángeles, California, pero el concierto debió suspenderse.

El guitarrista Mike Crain junto al baterista Dave Lombardo subieron al escenario para explicar el retraso.

"Hubo un accidente. Mike estuvo en un accidente. No es grave, pero no puede tocar esta noche. Está herido. Lo siento. Nos disculpamos. Vamos a reprogramar y los tickets serán reembolsados en los puntos de venta", dijo Crain.

"En nombre de la banda, lo sentimos", comentó Lombardo.

Dead Cross set cancelled. Mike Patton got into an accident pic.twitter.com/WUzuhULQHu