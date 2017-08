ISP confirmó que elemento expuesto por el doctor Soto no está autorizado como medicamento

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que el Clorito de Sodio, presentado como la " Solución Mineral Milagrosa " (MMS), no está permitido como medicamento en Chile, esto luego que el doctor Ricardo Soto expusiera de sus supuestas propiedades curativas en el matinal " Bienvenidos " de Canal 13.

En un comunicado, el organismo afirmó que el elemento, promociodado como tratamiento para el cáncer y el VIH, "no corresponde a un medicamento y no cuenta con autorización de este Instituto para ser usado en el tratamiento o prevención de enfermedades tales como: infecciosas, cardiovasculares o tumorales, entre otras, y no existen antecedentes científicos que avalen las condiciones que se publicitan a través de medios de comunicación, por lo que su uso representa un riesgo para la salud de las personas".

La autoridad sanitaria recordó que en 2012 emitió una nota informativa, en la cual advertía que la utilización de esta sustancia era peligrosa y diferentes agencias de medicamentos internacionales alertaron sobre el riesgo que representa para las personas adquirir y utilizar medicamentos ilegales, publicitados como productos “milagrosos”, realizando retiros del mercado del “Miracle Mineral Supplement” o “MMS”, por parte de la FDA, AEMPS, Health Canada y TGA.

"Este producto no ha sido aprobado por el Instituto de Salud Pública de Chile para su uso y comercialización en el país con fines terapéuticos en seres humanos, ni por Agencias internacionales, tales como las de Estados Unidos (FDA, Europa (EMA), España (AEMPS), Canadá (Health Canada) y Australia (TGA), entre otras, ya que no existe evidencia científica que avale que el clorito de sodio sea eficaz en el tratamiento de las condiciones publicitadas en medios de comunicación", expresó.

El único uso conocido, según lo explicado por el ISP, es en medicina veterinaria, como desinfectante en los productos utilizados para ordeñar el ganado lechero con el fin de controlar la mastitis en estos animales.

El instituto recomendó a las personas no comprar este tipo de tratamientos que frecuentemente se distribuyen por internet, afirmando que pueden contener ingredientes no declarados y potencialmente dañinos, y no cumplen con los estándares de calidad, seguridad y eficacia aprobados.

Quienes quieran conocer el listado de medicamentos autorizados en nuestro país pueden entrar al registro sanitario online del ISP.