Marcela Vacarezza agradeció el apoyo tras el asalto: "Las sonrisas están volviendo al hogar"

La animadora Marcela Vacarezza agradeció el apoyo que recibió luego de portonazo que el domingo pasado sufrió junto a su esposo, Rafael Araneda, y del que también salieron afectados sus hijos.

En un extenso texto en su cuenta de Instagram, la ex panelista de "SQP" se dirigió a las personas que la respaldaron luego del violento asalto. "Me encantaría poder responderles de a uno, pero me es imposible. El cariño que se siente es inconmensurable", escribió.

"Hemos llorado, tenemos temor pero las sonrisas están volviendo al hogar. No entraré en detalles de lo ocurrido, pero ver a tus hijos en peligro es algo que no se puede explicar. Mucha gente nos dice que tuvimos suerte, que podría haber sido peor, lo cual no me cabe duda y me hace pensar en tantas personas y familias que no han corrido esa 'misma suerte' (tan paradójica que resulta la palabra) y se me aprieta el alma", expresó.

Vacarezza agregó que "no creo que seamos los llamados a ser la voz pública de los sin justicia y los sin voz, como mucha gente esperanzada nos ha pedido por las redes sociales, pero no les quepa duda que si de algo sirve nuestra categoría de 'personajes públicos' para que se haga más ruido frente a la situación que se vive como país en algo me sentiría reconfortada".

Luego, la esposa de Araneda lanzó una crítica a las autoridades ante la situación de la delincuencia, enviando un consejo a quienes alguna vez puedan verse expuestos a un robo.

"El sentirse indefensos y vulnerables es tremendo. La vida sigue y esto no nos la va a ganar, porque estamos juntos. Y mientras sigamos esperando más 'autoridad' de parte de las autoridades (valga la redundancia) solo les pido de corazón que si alguna vez se ven expuestos a una situación así, entréguense y no opongan resistencia. No hay bien material que valga una vida", sentenció.