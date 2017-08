Lisandra Silva desfiló ropa de Mi Pequeño Pony diseñada por Eugenia Lemos

11:31 La conductora de TV participó en la creación de las prendas de la temporada. La cubana ex participante de “¿Volverías con tu ex?” modeló los diseños.

La conductora de TV, Eugenia Lemos, dio a conocer en el matinal de Mega, los resultados de la colaboración que realizó para la colección de ropa de My Little Pony, la que contó con la participación de la ex chica reality y modelo cubana Lisandra Silva.

Lemos, fue una de las creadoras de las prendas, que cuentan con versiones para niñas y adultas y, en su cuenta de Instagram, compartió imágenes del momento en televisión.

La cubana Lisandra Silva, en tanto, también compartió en su cuenta de Instagram una imagen del momento.