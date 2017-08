Con osada imagen Javiera Acevedo protagoniza portada de Cosas

La actriz Javiera Acevedo es la protagonista de la portada de la próxima edición de la revista Cosas que circulará mañana y en la que en en un adelanto publicó una osada fotografía, bajo el título “Me enamoré de mi mejor amigo”.

En el adelanto de la entrevista, la actriz se refiere al viaje que realizó a Europa. “Aprendí a conocerme y a quererme más. Me di cuenta de que no había disfrutado mi juventud porque siempre tenía que estar en pareja”.

“Veía a los europeos que hacían cualquier cosa menos pololear. Tenía susto, sin duda. Gracias a ese miedo he hecho las mejores cosas tanto en lo laboral como en lo personal. Tomé una decisión valiente. Me emociona pensar en todo lo que he crecido en un año”, dijo Acevedo.