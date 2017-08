Araceli Vitta dijo que su hijo no tiene relación con Daniel Guerrero: "Ya no me duele nada"

La recordada actriz de teleseries Araceli Vitta habló del vínculo que alguna vez tuvo con el cantautor de la banda La Sociedad, Daniel Guerrero, con quien tuvo un hijo con quien actualmente no se relaciona.

En conversación con el programa "Mentiras Verdaderas", Vitta afirmó que el artista no mantiene contacto con Sebastián, de quien se distanció cuando ambos se separaron.

"No tienen relación. Es un tema de ellos y no lo hablo porque no me corresponde. Creo que podría haber sido mucho mejor (padre). Lo que uno espera de las personas no necesariamente es lo que las personas dan. Ya no me duele nada", dijo.

Por su hijo, Vitta expresó que "Sebastián es un joven y sabe lo que hace. Yo me involucro sólo con mi hijo, que es lo que hemos tenido siempre".

Vitta fue parte clan infantil de "Sábado Gigante", debutando en las teleseries en "La Invitación". Apareción en producciones como "Champaña" y "A Todo dar".