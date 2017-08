Chriss Mc Millan llegó a la PDI para denunciar el hackeo a su Instagram

La periodista Chriss Mc Millan llegó hasta la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI para denunciar el hackeo a su cuenta de Instagram , la que anoche apareció con mensajes suicidas y luego con amenazas en contra de la comunicadora.

En una publicación realizada en la misma plataforma afectada, la ex integrante del matinal "Bienvenidos" se desahogó con respecto a lo sucedido, en un hecho que llegó tan lejos que significó la vista de Carabineros a su propia casa para ver si estaba bien.

"Es difícil explicar lo que viví y sentí en estas casi 24 horas. No se trata de show, victimización ni farándula. Es la vida, normal, común, tranquila y feliz de una persona que sólo quiere eso, quizás alguien como tú", señaló.

La periodista del programa "La Hermandad", quien hace unas semanas reconoció que está enfrentando un hipotiroidismo que la hizo subir 15 kilos, agregó que "me usurparon mi identidad, me hicieron pasar por suicida, atemorizaron a mis seres queridos, se rieron de mis momentos difíciles, disfrutaron de las inhumanas respuestas del resto y lo que es aún más grave me amenazaron con buscarme para matarme para lo que ya me estarían siguiendo los pasos".

"¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué le pasó a la sensibilidad y empatía de la gente? Cuando olvidamos que somos personas y que nunca sabes cuándo puedes ser tú el afectado. He recuperado mis redes sociales y el sistema operativo de mi celular", agregó.

Mc Millan se mostró confiada en la investigación y en encontrar al responsable de la intervención de su cuuenta.