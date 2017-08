Laura Prieto dijo que "la pasa bien sola"

La modelo uruguaya Laura Prieto se refirió a su vida amorosa tras su ruptura con Julio César Rodríguez.

"La paso bien sola", dijo al programa "Yo Invito" de La Red.

La joven comentó que "he tenido suerte en el amor, he tenido buenas parejas" y que el hombre que la quiera conquistar debe hacerla reír.

"Las relaciones se terminan porque uno va por distintos caminos, qué se yo. Es primordial un hombre que me haga reír, sobre todo en esta parada de mi vida, en que pasé de ser súper intensa a ser práctica", aseguró.

Para la también actriz, "hay que tener una pareja para pasarla bien, subirse el ánimo. Antes lloraba mucho, ahora no lloro. No necesito tanta contención, necesito que me hagan cariño, que me abracen".

Y aclaró que "era celosa cuando chica, pero ahora no".