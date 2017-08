Joven que acosó a Denise Rosenthal: "Estoy arrepentida, que me perdone"

Raquel Durán, la joven que fue denunciada por acosar a la cantante y actriz Denise Rosenthal , se mostró arrepentida por lo sucedido, esto luego de ser detenida e imputada bajo el cargo de amenazas de muerte.

En una entrevista a LUN , la mujer de 25 años rompió su silencio y contó que todo nació en 2009, cuando ella viajó desde San Fernando a Santiago para ver un concierto de la artista, donde supuestamente le firmara un disco de mala gana. Aunque la aludida agregó que ella fue fan de Denise por lo menos hasta junio de 2012.

Desde entonces, comenzó a crear múltiples cuentas de Twitter para entregar fuertes mensajes contra Rosenthal y sus seguidores.

Por las razones de su acción, Durán afirmó que "(fueron) estupideces nomás, no es nada serio. No sé por qué se me ocurrió eso. Estoy arrepentida, que me perdone, nunca voy a volver a hacerlo".

Cuando su acoso, el que se remonta desde 2015, fue denunciado y quedó al descubierto, la joven afirmó que "no pensé que iba a llegar tan lejos la cuestión". Su familia la reta, mientras ella dice tener mucha vergüenza de salir a la calle.

Raquel afirmó que todavía no había sido derivada a la evaluación mental que le ordenó la justicia, la que de superar podría permitirle encontrar trabajo y cambiar su estilo de vida, el que según sus cercanos, es aislado, sin amigos y sin una pareja sentimental.