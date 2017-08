El rapero Kendrick Lamar fue el gran ganador de los premios MTV Video Music Awards

Kendrick Lamar fue el rey de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) al ganar seis galardones en una ceremonia llena de actuaciones emotivas, momentos políticos y un llamativo nuevo video de Taylor Swift.

"HUMBLE." de Lamar ganó los premios al video del año, mejor video de hip hop, dirección, cinematografía, dirección de arte y efectos visuales el domingo en el Forum de Inglewood, California.

El artista ofreció una explosiva interpretación de "HUMBLE." y "DNA", acompañado por ninjas que bailaron cerca de llamaradas de fuego, pero otro rapero tuvo el momento más memorable de la gala y la actuación más conmovedora.

Logic interpretó su inspirador tema "1-800-273-8255", nombrado como el número telefónico del servicio nacional para la prevención de suicidios. Estuvo acompañado en el escenario por sobrevivientes de intentos suicidas así como por los cantantes Alessia Cara (ganadora del mejor video dance) y Khalid (mejor nuevo artista). Parte de la canción de Logic dice: "No quiero estar vivo/Sólo quiero morir hoy" y "Quiero que estés vivo/No tienes que morir hoy".

Kesha presentó la actuación y también ofreció palabras de aliento: "Mientras no pierdan la fe en ustedes mismos, la luz se abrirá camino entre la oscuridad".

Pink también pronunció un emotivo discurso al aceptar el Premio Michael Jackson a la Vanguardia del Video. Contó a la audiencia una historia sobre su hija, que estaba sentada entre el público con el esposo de la cantante, Carey Hart.

Pink dijo que la pequeña recientemente le dijo "Soy la niña más fea que conozco ... Parezco un niño con pelo largo". Contó que entonces le mostró a su hija imágenes de artistas que quizás fueron considerados diferentes cuando niños, pero que triunfaron en la música, como Michael Jackson, David Bowie, Janis Joplin, George Michael, Elton John y Freddie Mercury. "Eres hermosa y te amo", le dijo.

El ganador del Oscar Jared Leto, líder de la banda de rock 30 Seconds to Mars, recordó que estuvo de gira con Bennington y Cornell y habló apasionadamente de su amistad con Bennington, quien saltó a la fama como el vocalista de Linkin Park.

"Veo su rostro, que siempre estaba sonriente ... Pienso en cuán amablemente me trató a mí, mi hermano, Tomo, a nuestra banda ... Pienso en su banda, que eran realmente sus hermanos y recuerdo su voz", dijo Leto en el Forum en Inglewood, California. "Esa voz vivirá por siempre".

Antes de presentar un video de Linkin Park actuando en los VMAs del 2010, Leto dijo a quienes puedan estar atravesando problemas: "Escúchenme, no están solos. Siempre hay un camino adelante. Busquen ayuda. Compartan sus pensamientos. No se rindan".

La noche también incluyó momentos políticos enfocados en la manifestación del 12 de agosto en Charlottesville, Virginia, que se tornó violenta luego que nazis y nacionalistas blancos opuestos al plan de la ciudad de retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee chocaron con contra-manifestantes. Heather Heyer, de 32 años, murió atropellada por un auto que se abalanzó contra la multitud.

El reverendo Robert Wright Lee IV, un descendiente del general Lee, dijo al público: "Como un pastor es mi deber hablar contra el racismo, el pecado original de Estados Unidos".

La madre de Heyer entonces subió al escenario y expresó: "Hace solo 15 días, mi hija Heather fue asesinada mientras protestaba contra el racismo. La extraño pero sé que ella está aquí esta noche".

Bro anunció la Fundación Heather Heyer, sin ánimo de lucro, que dijo que otorgará becas y "ayudará a más gente a unirse a la lucha de Heather contra el odio".

Paris Jackson también se pronunció en contra del odio.

"Tenemos que mostrarle a estos patanes nazis, supremacistas blancos ... que tenemos cero tolerancia a su violencia, su odio y discriminación", expresó la hija de 19 años del difunto Michael Jackson antes de presentar el premio al mejor video pop. "íDebemos resistir!".

La actuación de Lamar inauguró el espectáculo de tres horas, que fue presentado por una poco memorable Katy Perry. A éste le siguió el estreno del video de Taylor de "Look What You Made Me Do", en el que aparece vestida como zombi en una escena y rodeada por serpientes en otra. Se rumora que el tema habla de su enemistad con Kanye West. El video también muestra a la estrella pop en una bañera con diamantes, una máscara de gato, un auto estrellado y un Grammy en sus manos. Termina con una docena de Swifts, en atuendos memorables que ha usado en el pasado, representando cómo siente que los medios la han tratado a lo largo de los años.

Swift y Zayn, quienes no asistieron a la ceremonia, ganaron el premio a la mejor colaboración por "I Don't Wanna Live Forever". Jack Antonoff y Sam Dew, quienes escribieron la canción con Swift, aceptaron el reconocimiento.

Ed Sheeran interpretó su éxito "Shape of You" y después fue acompañado en el escenario por Lil Uzi Vert. Sheeran se llevó el premio al artista del año, un nuevo galardón establecido luego que MTV eliminó los premios por género como video masculino y video femenino del año.

Fifth Harmony, que vio partir a una de sus integrantes el año pasado, se alzó con el reconocimiento por su éxito "Down", con Gucci Mane. Ally Brooke y Dinah Jane, miembros del cuarteto que lanzó la semana pasada un nuevo álbum, aceptaron el premio entre lágrimas junto a sus compañeras Normani Kordei y Lauren Jauregui.

"Esto es honestamente tan increíble. Gracias a Dios y gracias a nuestras familias", dijo Jane.

Las chicas de Fifth Harmony comenzaron su actuación cantando sobre elevadas plataformas "Angel", para después caer hacia atrás como superheroínas. Luego interpretaron "Down" con una intensa coreografía y fueron empapadas por una lluvia en el escenario.

Lorde, quien tenía una fuerte gripa, bailó a lo largo de su interpretación de "Homemade Dynamite" en lugar de cantar, ataviada en medio vestido de aluminio, pantalones y zapatos tenis.

Lamar superó en la categoría principal a Bruno Mars, DJ Khaled, the Weeknd y Cara. "Despacito", que fue desairado en la categoría de video del año, perdió el último premio por el que competía: canción del verano. La ganadora fue "XO Tour Life" del rapero Lil Uzi Vert.

El video del éxito internacional de Luis Fonsi y Daddy Yankee es el más visto en la historia de YouTube y actualmente encabeza la lista Hot 100 de Billboard. MTV dijo que Universal Music Latin Entertainment no presentó el video a la competencia, mientras que el sello discográfico dijo que nadie le había pedido que lo hiciera.

También actuaron en la ceremonia Miley Cyrus, Shawn Mendes y 30 Seconds to Mars, mientras que Rod Stewart, DNCE y Demi Lovato cantaron remotamente desde Las Vegas.