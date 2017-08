Marcelo Marocchino tras la crítica a Paula Bolatti en "Maldita Moda": "Tiene unas curvas hermosas"

El ex chico reality italiano Marcelo Marocchino habló de su polémica crítica al look de la modelo argentina Paula Bolatti , quien fue elegida como la "peor vestida" por el programa "Maldita Moda" de Chilevisión.

Marocchino, quien es panelista del espacio, rechazó completamente la presentación de la integrante de "¿Volverías con tu Ex?", quien se presentó a un evento con jeans rasgados y panties de red. Al argumentar su rechazo a la vestimenta, el empresario dijo que podía lucir más vulgar que en mujeres con otro tipo de contextura física.

Ante la molestia de la trasandina, Marocchino afirmó a LUN que probablemente se equivocó en unsar el término "vulgar", aunque mantuvo sus cuestionamientos a la ropa de la modelo.

"Creo que el look de Paula era recargado a las tendencias. Por ahí me equivoqué de palabra, yo no tengo mucho léxico (en español) y por suerte mis compañeros me ayudan. Nunca utilicé esa palabra para referirme al físico de Paula ni la utilizaría para hablar del físico de cualquier mujer", expresó.

Marcelo incluso afirmó que es admirador de las mujeres con curvas como Bolati. "Imagínate, tengo a Marlen Olivari que es mi tía, y no existe nadie más curvilínea que ella", expresó, agregando otros ejemplos de mujeres famosas de su país como Sophia Loren, Monica Belucci y Ornella Muti.

"Paula tiene unas curvas hermosas, su físico es increíble", expresó el italiano, quien aseguró que si ella se siente ofendida con el comentario le ofrecerá las disculpas correspondientes.