Fanáticos se quejaron por horario de show de "The Who" en Stgo Rock City

Los organizadores dieron a conocer los horarios de Stgo Rock City y los fanáticos de "The Who" no estuvieron de acuerdo con que la banda se presente un viernes a las 18:30.

El evento se realizará los días 29 y 30 de septiembre en el estadio Monumental.

Los usuarios de redes sociales se quejaron a través de redes sociales.

18:30 The Who el viernes 29 Sep, porque no lo dejaron a las 19 — Rodrigo (@simonmazzet) 30 de agosto de 2017

En Chile, The Who va a tocar a las 18:30.... A LAS 18:30!!!! Pésimo horario. — Raúl Gutiérrez V. (@raulgutierrezve) 30 de agosto de 2017

The Who a las 18:30? Acaso cumpleaños de niños? — Stella By Starlight (@AlmaSpiral) 30 de agosto de 2017

Que feo horario para el día viernes....The Who a las 18:30....podrian haber tocado a la hora de almuerzo mejor pic.twitter.com/Y0F8gkcePE — Edison Ceron (@eddicl) 30 de agosto de 2017

the Who tocará a las 18:30 él viernes 29 de Septiembre ...muy Temprano ..Na que hacer , pedir permiso en él trabajo. — javier llanquileo (@javi_llanquileo) 30 de agosto de 2017

Desde la organización precisaron que los horarios son aproximados y que cualquier modificación será anunciada a través de las plataformas oficiales del festival.

Tyler Bryant dará el punta pie del festival a las 17:15 horas del viernes 29 y la jornada la cerrará Guns N´Roses.

El sábado Marky Ramone abrirá a las 18:00 horas; a las 19:00 se presentará L.A. Guns; a las 20:15 subirá al escenario Def Leppard y a las 22:30 cerrará Aerosmith.

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket.com, tiendas Ripley, Hites y Cinemark de todo el país.