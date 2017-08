Benjamín Vicuña habló de cómo "China" Suárez lo acompaña en el dolor por la muerte de su hija

16:47 El actor recordó a la fallecida Blanca y aseguró que su actual pareja "tiene el amor y la generosidad" para estar con él cuando aún no supera la pérdida.

El actor Benjamín Vicuña habló de su nueva vida junto a la argentina Eugenia "China" Suárez , quien según él, lo acompaña en superar uno de los dolores más grandes de su vida: la muerte de su hija Blanca en 2012

En una entrevista a ¡Hola! el nacional recordó la partida de la niña que tuvo junto a Carolina "Pampita" Ardohain, destacando el rol de su actual pareja para lidiar con el dolor.

"Tiene el amor y la generosidad para estar con alguien que tiene una herida abierta por la muerte de su hija. No hay un solo día que yo no piense en Blanca, soy un hombre extraviado....y en ese sentido la China comparte mi dolor desde el lugar que puede. Hay que ser muy generoso para querer acompañar a alguien en ese camino. Valoro profundamente su entrega porque no es nada fácil", expresó.

Por su presente, que lo tiene esperando a un nuevo hijo junto a Suárez, el nacional expresó que "este embarazo es mágico. Va ser mi quinto hijo y no termino de sorprenderme del misterio de la vida. China es una mujer increíble, me trajo risas, sabiduría y mucho amor".

Sobre las críticas a su relación, que en varias ocasiones lo han llevado a defender públicamente a su novia, Vicuña dijo que "no puedo gustarle a todo el mundo. Hay demasiada agresión y envidia en lo que se dice de mí".