Mira el increíble detalle que nadie vio en el último capítulo de "Game of Thrones"

El último capítulo de la mitad de la séptima temporada de "Game of Thrones" dejó varias escenas que mantuvieron espectantes a sus seguidores, pero también contó con algunos detalles que a simple vista no lograron ser observados.

Recientemente, un usuario de Reddit llamado Sannyboy descubrió que la escena final del último capítulo llamado “El Dragón y el Lobo” revela una imagen que se aprecia cuando los Caminantes Blancos logran cruzar El Muro. La secuencia muestra como el ejército de muertos cruza a poniente. En ese momento existe una toma en donde es posible apreciar que el conglomerado forma una figura parecida al lobo huargo que es el símbolo de la Casa Stark.

La imagen fue rápidamente difundida por la cuenta de twitter Thrones Facts y luego ampliamente compartida por los usuarios en sus redes sociales.

The dead appear to form the Stark sigil at the end of 'The Dragon and the Wolf' #GameofThronespic.twitter.com/vdz8M270bj