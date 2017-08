Fran García-Huidobro y los comentarios en "Maldita Moda": "Creo que no es para llorar"

La conductora del programa "Maldita Moda", Francisca García-Huidrobro, se refirió a la molestia mostrada por algunos famosos a los agudos análisis que realizan de su apariencia en diversos eventos.

La también animadora de "Primer Plano" se refirió puntualmente a lo ocurrido con la modelo argentina Paula Bolatti , quien se sintió afectada luego que el espacio de Chilevisión la calificara como la "peor vestida" y dijera que su look era "vulgar".

"Ah no, que la Paula vaya a la FIFA. Toda la gente se enoja cuando las elijo peor vestidas y se alegran cuando son la mejor. Eso sólo lo elijo yo y me lo me lo fumo sin ninguna lágrima", expresó la ex actriz a LUN

García-Huidobro agregó que "de las palabras de los panelistas no me hago cargo. Sólo estamos hablando de moda, no deberían ofenderse tanto. Creo que no es para llorar".

Ayer, el panelista Marcelo Marocchino rectificó parte de su crítica a Bolatti, afirmando que su vestimenta (jeans rotos y panties rojas) tenía demasiadas tendencias, aunque aseguró que admiraba la figura curvilínea de la trasandina.