Gorillaz confirmó su primer concierto en Chile

Gorillaz, la banda virtual de dibujos animados, debutará en Chile en 2018.

La agrupación liderada por Damon Albarn se presentará el 20 de marzo en el Movistar Arena, para mostrar su último disco, "Humanz".

#HUMANZWORLDTOUR is coming to Santiago on 20 de Marzo ???? pic.twitter.com/2wlN7ezwsx