Al ex de la China Suárez se le salió el sexo del bebé que espera con Benjamín Vicuña

A principio de mes el periodista de farándula argentino Lío Pecoraro, aseguró que el actor Benjamín Vicuña y su pareja, la también actriz trasandina Eugenia "China" Suárez, esperaban una niña . Ellos no confirmaron ni desmintieron la información, pero al que sí se le "salió" el sexo de la guagua fue al ex de Eugenia, Nicolás Cabré.

Entrevistado en "Nunca es tarde", le preguntaron sobre el embarazo de su ex y madre de su hija Rufina: "Lo tomé muy bien. A mí me da mucha alegría, veo a la China feliz, realizándose como persona. No hay nada que me de más alegría que ver a la China feliz, yo tengo una excelente relación. Mi hija es feliz, sonríe, más no puede pedir. Va a tener una hermanita hermosa seguramente", dijo dando por seguro que es una niña.

Hace unos días, Vicuña evadió el tema en el programa Podemos Hablar.