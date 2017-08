Julio César Rodríguez y su romance con Betsy Camino: "Eso se va confirmar solo"

El animador Julio César Rodríguez habló por primera vez de su romance con la modelo y actriz cubana Betsy Camino , el que quedó al descubierto con una foto que ella subió a su cuenta de Instagram.

En conversación con el matinal "Bienvenidos" , el conductor de "Primer Plano" y "La Hermandad" en CHV afirmó que no quiere referirse en profundidad de la relación, a la espera que su novia llegue a Chile.

Rodríguez también admitió su viaje al país caribeño. "No fuimos de vacaciones. Ella estaba allá, se estaba haciendo un tratamiento médico allá. Estuve desde el jueves, por unos días nomás", expresó.

El comunicador dijo que en su ida conoció a los padres de Betsy, aunque según él, esa no era la intención inicial de la visita, aunque reconoció que con la familia de la modelo "lo pasamos muy bien".

"Yo no comento mis relaciones. Las relaciones pasan, terminan. Y no es que sea una técnica (para conquistar), es que yo soy así. Si hay una relación van a haber fotos, filmaciones porque vamos a ir a lugares. Yo no soy de los que oculta cosas", expresó.

Rodríguez sentenció que "eso (el romance) se va a confirmar solo. Viajé a Cuba para estar con ella y todo está súper bien".