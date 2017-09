[VIDEO] Ignacio Lastra envió mensajes de amor a Julia Fernández en entrevista horas antes del accidente

Unas pocas horas del grave accidente de tránsito que sufrió en Providencia, el chico reality Ignacio Lastra estuvo en una entrevista para un programa de televisión, donde entre otras cosas le envió un mensaje de amor a su ex novia, Julia Fernández, quien también resultó lesionada en el volcamiento y posterior incendio del automóvil donde viajaban.

El modelo estuvo en la grabación del programa "Vanguardista" del canal Vive, donde conversó con María Jesús Matthei. El material iba a salir al aire durante esta viernes.

Allí, Lastra habló de sus relaciones al interior del reality "Doble Tentación", especialmente con Julia, con quien había estado distanciado desde hace algunas semanas.

"Julia me enamoró porque comenzamos siendo grandes amigos. Yo jamás la miré con otros ojos. Estoy seguro que ella tampoco. Incluso comentábamos nuestras relaciones, nuestros amoríos. Y de repente no me di cuenta en qué momento. No sé cómo pasó, que me enamoré de la mina. Y me enamoré sin que antes me gustara", dijo.

Por la situación actual con la joven, Ignacio expresó que "lo que pasa es que nosotros terminamos y estuvimos un poco más, unos veinte días separados, sin contacto, nada. Una vez, que hablamos de temas laborales simplemente. Y están volviendo las conversaciones. Yo dije que nunca había dejado de estar enamorado de Julia. Yo siempre he estado enamorado de Julia".

"Es la persona que provoca más cosas en mí. Y haría cualquier cosa, porque lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, independiente de si estamos ahora o no. Nos tenemos mucho aprecio, mucho cariño. Y yo siempre estoy dispuesto a que, no sé poh, olvidar algunas cosas, tratar de mejorar otras, y estar juntos. Ahora no me veo con otra mujer que no sea ella, la verdad", señaló.

Luego, se dirigió a la cámara y le mandó un mensaje a su ex: "Bueno, vamos. Julia, lo sabes, porque te lo dije, volvieron nuestras conversaciones. Espero que todo mejore, porque hemos tenido una relación un poco tormentosa, con ida y venidas muy grandes. Te amo mucho y espero que todo salga bien, juntos o separados. Siempre nos deseamos lo mejor. Un beso y te amo".

El accidente dejó al modelo con riesgo vital y con su cuerpo quemado entre el 85% y 90%. Julia, que quedó con contusiones, quemaduras y una fractura, afirmó que él le salvó la vida al sacarla del auto en llamas.